海巡員黃柏勳在美國結訓 中華民國國旗飛揚

（中央社記者劉建邦台北28日電）在海巡署服務的黃柏勳日前在美國參加「國際海事官員班」結訓典禮，中華民國國旗與各國國旗並列。

海巡署長室臉書（Facebook）專頁昨天貼文，20日在美國維吉尼亞州舉辦美國海岸巡防隊「國際海事官員班」的結訓典禮，來自28個國家參訓人員，包括在台灣海巡署服務的黃柏勳，經歷16週訓練順利結訓。

黃柏勳出席結訓典禮照片，可看到中華民國國旗和各國國旗並列。

署長陳國恩說，黃柏勳這趟美國行，帶回的不只是海巡執法精進，更重要的是，要讓世界看見台灣，讓台灣透過海域執法交流，走向全世界。

黃柏勳今天受訪時表示，第一天抵達時，主辦單位提供資料上印有中華民國國旗，受訓期間，國旗印在包含名牌等處，感受到尊重，和28個國家共38名參訓人員一起受訓，也增加他們對台灣的認識。

海巡署表示，美國海岸防衛隊國際海事官員班受訓對象以中階至中高階現職幹部為主，需有7年至10年實務經驗，並通過美國軍事人員英文檢定ECL80分以上，才可錄取。

海巡署指出，28歲黃柏勳是中央警察大學水上警察學系畢業，曾擔任過北部機動海巡隊偵查員、科員、分隊長，現職為巡防組科員，黃柏勳負責業務與海上派遣、海域執法有關，且英文檢定符合資格，才會選定赴美參加訓練，返國後會學以致用，繼續推動相關業務。（編輯：張銘坤）1080628