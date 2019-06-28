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男童卡狹窄兩壁間 瘦義消鑽入助脫困

最新更新：2019/06/28 18:21
台南市一名男童28日在父親工作處附近玩耍，疑因好奇鑽進一處屋間的狹窄縫隙受困，警消獲報到場，設法以繩索綁住男童腰部，並將沙拉油抹在男童身上，慢慢將男童拉出脫困。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月28日
台南市一名男童28日在父親工作處附近玩耍，疑因好奇鑽進一處屋間的狹窄縫隙受困，警消獲報到場，設法以繩索綁住男童腰部，並將沙拉油抹在男童身上，慢慢將男童拉出脫困。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市一名13歲男童今天在父親工作的工地附近玩耍，疑因好奇鑽進一處屋間的狹窄縫隙受困，消防人員難以救援。還好一名身材削瘦的義消鑽入，為男童塗抹沙拉油後脫困。

台南市政府消防局在下午3時許獲報，指稱在永康區一處建築工地和緊鄰的透天厝間空隙，有男童受困。消防隊員抵達現場後，初步測量縫隙的入口處約15公分寬，但愈往裡面愈狹窄，無法接觸卡在裡面的男童。

一名義消鄭琨諺在聽到無線電通報的案件內容後，隨即出發趕往現場協助。由於鄭琨諺體重僅55公斤，身材削瘦，可以鑽入縫隙。搭配特搜人員由上方垂降繩索，將男童手臂及身體拉直；再由鄭琨諺用繩索綁住男童腰部，並將沙拉油抹在男童身上，慢慢將男童拉出脫困。

男童經初步檢傷，發現有右腳疼痛情況，沒有其他重大傷害，隨後由救護車送往奇美醫學中心治療。

鄭琨諺受訪時表示，第一次遇到這種特殊救護狀況，聽到無線電通報後就趕來協助。現在回頭想想，原來瘦也是有用處的，可以協助完成這次救援任務。（編輯：陳俊碩）1080628

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