酒駕處罰新制7月1日上路 警方同步大執法

加重酒駕處罰新制7月上路，警政署30日表示，為宣示執法決心，已規劃7月1日至3日將執行全國同步取締酒駕專案，展開酒駕大執法。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）加重酒駕處罰新制7月上路，警政署今天表示，為宣示執法決心，7月1日至3日將執行全國同步取締酒駕專案，要求各警察機關針對熱點和節日加強取締，落實「區域聯防」機制。

立法院3月通過道路交通管理處罰條例修正案，加重對酒駕的處罰，將在7月1日開始實行。

警政署今天發布新聞稿表示，為宣示執法決心，已規劃7月1日至3日將執行全國同步取締酒駕專案，展開酒駕大執法，要求各警察機關持續針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強取締，持續妥適彈性規劃勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢。

同時，也就行徑異常有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，以有效防制事故發生。

根據警政署資料顯示，統計民國103至107年酒駕累計違規數，酒駕違規1次者共計34萬1448人、34萬1448件；酒駕違規2次以上者計8萬8355人、21萬126件。

警政署說明，酒駕新法上路後，罰鍰採汽、機車分流。機車酒駕仍維持原本新台幣1萬5000至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰則提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。

此外，闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰也提高至18萬元，且5年內第2次違反，同樣採累進處罰，逐次加罰18萬元。

警政署指出，若汽、機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。

值得注意的是同車乘客連坐處罰規定，警政署說，汽、機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上的同車乘客罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客。

警政署提醒，關於騎乘自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕者也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，請民眾勿存僥倖心理。（編輯：方沛清）1080630