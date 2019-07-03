同步視訊防串供 法務部將設科技查賄指揮中心

（中央社記者劉世怡台北3日電）法務部今天指出，設立科技查賄指揮中心，9日北檢試辦，10月全地檢設立，辦案團隊同步視訊、防止串供，若是總統、立委選舉為跨區聯合辦案時，透過科技，快速傳輸資料並研判。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，部長蔡清祥表示，善用資料庫經驗整合起來，推出科技查賄指揮中心，包括辦案團隊同步視訊，防止串供；書記官在偵查庭紀錄筆錄，指揮中心人員即時監看筆錄訊息後，下指令給檢察官，也可與檢察官即時電腦線上交談。

蔡清祥說，在證據傳輸部分，例如檢察官到現場搜索，相關證據當場判斷很難，背後有個指揮中心，可以分析加速研判。

蔡清祥說，跨區聯合辦案部分，像這次是大選區的選舉，例如選出總統及立法委員，不同的地檢署可能在偵辦同一個候選人，必須要透過科技，快速傳輸資料整合進行研判。

蔡清祥指出，設立科技查賄指揮中心期程，預計7月9日台北地檢署試辦，8月時六都8個地檢署，然後10月全國地檢都設立完成。

此外，對於立法院三讀通過法官法部分條文修正案，檢察官也適用，蔡清祥指出，要揪出破壞甜美果實的害蟲，檢察官懲戒將會是懲罰很重、監督很嚴、流程迅速的局面。（編輯：張銘坤）1080703