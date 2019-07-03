偵辦管中閔案 北檢：絕非政治追殺

（中央社記者蕭博文台北3日電）台大校長管中閔昨天表示，若非校長遴選結果不為少數有權勢者所喜，「怎麼會有台北地檢署的傳訊？」北檢今天表示，偵辦管中閔案件具正當性，絕非「政治追殺」或「政治抹黑」。

管中閔被控違法兼職案，公務員懲戒委員會昨天公開審理，管中閔出庭否認違法兼職，另在臉書發表聲明，表示全案源頭就是台大校長遴選委員會的遴選結果，「若非這個結果不為少數有權勢者所喜，怎麼會有長達一年、對我鋪天蓋地的政治抹黑？」、「怎麼會有台北地檢署的傳訊？又怎麼會有後來監察院的調查？」

北檢今天發布新聞稿澄清，表示偵辦管中閔所涉案件，案源均來自於民眾告發其兼職及於台大校長遴選過程涉有刑事犯罪嫌疑，檢察官依刑事訴訟法規定實施偵查，正當性毫無疑義，絕非「政治追殺」或「政治抹黑」。

北檢也澄清，偵辦管中閔相關案件，迄今未曾傳訊管中閔，僅曾就民眾告發內容而訊問證人及調閱資料，管中閔聲明內容所指「有台北地檢署的傳訊」云云，顯與事實不符。

北檢呼籲各界給予檢察官純淨的辦案空間，理性看待偵查中的司法個案，勿作無謂影射，以免混淆焦點、斲傷司法威信。（編輯：張銘坤）1080703