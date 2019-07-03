男子持刀攻擊鐵路警察 員警臟器外露急救中

（中央社記者江俊亮嘉義市3日電）台鐵嘉義站今晚傳出一名情緒不穩男子持刀攻擊鐵路警察事件，造成一名員警遭刺傷、臟器外露，一度失去生命徵象，經搶救後雖恢復心跳，截至晚間近11時，仍在緊急手術搶救中。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，這起攻擊鐵路警察事件是發生在今晚8時42分左右，警方接獲乘客報案，指台鐵北上自強號152次列車上有人發生糾紛，其中一人情緒極端不穩，因而造成列車誤點。

台鐵嘉義站員警據報後，前往自強號第4車廂處理，發現車上一名持刀的男子，情緒極不穩定，警方趨前意圖安撫男子情緒，不料男子卻持刀攻擊警察，造成一名員警受傷、臟器外露，送往嘉義基督教醫院救治。

嘉義基督教醫院表示，這名受傷的警察約於9時10分送到醫院，臟器外露，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，上腹部有一道約5公分刀傷，經搶救後已恢復心跳。截至記者發稿，仍由院方急救中。

至於涉嫌持刀攻擊警察的男子，已由警方壓制，漏夜偵訊中。初步了解，傷人的54歲鄭姓男子，是從台南上車，因列車長查票，他不願補票，雙方起爭執，由列車長請鐵路警察上車處理。

台鐵今晚也發布訊息指出，台鐵北上自強號152次列車，因第4車廂上有旅客糾紛，晚了14分到嘉義站，經鐵路警察上車處理，不料卻發生乘客持刀攻擊警察的憾事。

台鐵指出，由於鐵路警察蒐證需約3個小時，152次自強號上的旅客，全部換乘374次至彰化站後，轉乘彰化另行編組的特開152次列車繼續北上。（編輯：陳清芳）1080703