反鐵籠公投凱道登場 北市出動320名警力

（中央社記者黃麗芸台北7日電）中國國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投凱達格蘭大道大會師活動。為維護現場活動安全及周邊交通疏導管制，北市警方已規劃320名維安警力負責，但不會統計現場集會人數。

反對公投法修法，國民黨今天下午3時至晚間6時將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，前總統馬英九將出席活動。

另包括5位黨內總統參選人前鴻海集團董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中預計都會到場。

警方今天表示，為維護現場活動安全及周遭交通疏導管制措施，將出動320名警力協助相關維安事項，但不會針對現場集會人數進行統計。

此外，警方今天下午1時至晚間6時針對活動周遭進行擴大交通管制，範圍包括中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道。

以及，仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；和信義路一段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道等，提醒駕駛和用路人留意。（編輯：李亨山）1080707