更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮空服員罷工17天落幕 航班7月底前陸續恢復
早報

早安世界》長榮空服員罷工17天落幕 航班7月底前陸續恢復

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

影片／週六參觀總統府 遇見斯洛伐克合唱團美聲唱台灣民謠
生活

影片／週六參觀總統府 遇見斯洛伐克合唱團美聲唱台灣民謠

看懂NBA交易大事 雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人
運動

看懂NBA交易大事 雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

反鐵籠公投凱道登場 北市出動320名警力

最新更新：2019/07/07 13:21

（中央社記者黃麗芸台北7日電）中國國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投凱達格蘭大道大會師活動。為維護現場活動安全及周邊交通疏導管制，北市警方已規劃320名維安警力負責，但不會統計現場集會人數。

反對公投法修法，國民黨今天下午3時至晚間6時將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，前總統馬英九將出席活動。

另包括5位黨內總統參選人前鴻海集團董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中預計都會到場。

警方今天表示，為維護現場活動安全及周遭交通疏導管制措施，將出動320名警力協助相關維安事項，但不會針對現場集會人數進行統計。

此外，警方今天下午1時至晚間6時針對活動周遭進行擴大交通管制，範圍包括中山南路（忠孝東路至仁愛路）往南方向快車道；中山南路（常德街至愛國東路）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路至愛國東路）往北方向快、慢車道。

以及，仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向快、慢車道；和信義路一段（中山南路至林森南路）往東方向快、慢車道等，提醒駕駛和用路人留意。（編輯：李亨山）1080707

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報