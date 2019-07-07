日女大生被殺遺體藏冰箱 父親上吊身亡

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本東京都荒川區昨天驚傳父親殺死女兒，將遺體藏於自家經營和菓子店內冰箱，警方並於今天凌晨在埼玉市一處河川地發現凶嫌上吊身亡。

日本產經新聞報導，昨天下午6時35分（台灣時間5時35分）左右，18歲女大學生木津伊吹的弟弟打110報案說：「我父親想自殺，我媽媽正與我父親通電話，勸父親不要自殺」。他表示，父親說想割腕，然後投河自盡。

昨天晚上7時左右，木津伊吹的父親打電話給家人說：「我在和菓子店內殺了女兒，我想尋死。」

警方據報後開始尋找木津伊吹和她父親，直到今天凌晨0時50分左右，在和菓子店冰箱發現木津伊吹的遺體，她的身上沒有刀傷，脖子留有看似被掐的痕跡。

今天凌晨4時45分左右，警方在埼玉市一處河川旁，發現一名男子上吊身亡，經木津伊吹的親人證實，死者就是木津伊吹的父親。

木津伊吹與父母和弟弟一家4口同住，昨天上午她外出打工，父親上午7時也離開家門前往和菓子店裡工作。

一名住在木津伊吹家附近的71歲女性說：「木津全家看起來感情很好，沒聽過有什麼糾紛，父母親也都很疼愛木津伊吹，想不到竟發生這麼令人震驚的事。」（編輯：王永志）1080707

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