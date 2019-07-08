台灣司法輿情調查 近4成民眾信任法官

（中央社記者林長順台北8日電）司法院今天公布最新的「司法輿情現況調查」結果，對法官表示信任的比率為38.4%，近半數民眾表示會主動關注司法改革，以及司法案件審理訊息。

為瞭解民眾對於司法現況的反映以及司法改革政策推行的看法，司法院自去年起開始辦理「司法輿情現況調查」，今天公布最新調查結果。

調查結果顯示，對法官表示信任的比率為38.4%；其中，20至29歲及教育程度為大專以上的民眾，信任比率各達66.8%、48.3%。整體來說，認為法官判決是公正的比率31.4%；其中，20至29歲及教育程度為研究所以上的民眾，則超過5成（56.7%、50.2%）認為法官判決是公正的。

若進一步詢問受訪者對於「過去1年」法官可以公平公正審理、判決案件的相信程度，表示相信比率則提升至38.6%，較長期觀感之31.4%，增加7.2個百分點。另27.0%民眾對於政府當前的司法改革成效表示滿意，抱持負面觀感的民眾仍占多數。

司法院指出，近半數民眾表示會主動關注司法改革（49.3%）及司法案件審理（49.8%）的消息或資訊，較去年各增加15.5、10個百分點以上，顯見民眾日益關注司法相關訊息，對司法改革抱持相當程度的期待。

受訪者中，44.1%表示聽過「國民參與刑事審判」、34.9%聽過「落實法官監督和淘汰」，其餘政策聽過比率不及3成。司法院表示，未來將加強宣導，加深民眾對司法政策的印象。

司法院指出，受訪者對司法院推行的「設計多元的圖片及影音」「官方法律教材範本」「舉辦司法影展」及「成立Line官方帳號」等措施宣導司法訊息，多給予高度認同，各有92.5%、88.4%、87.3%、78.4%表示贊成。未來期盼透過更多元且豐富的宣導活動，拉近司法與民眾的距離。

這次調查委託循證民調有限公司採電話訪問方式進行，調查期間為5月8日至5月14日。成功訪問1208位台灣地區20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。（編輯：方沛清）1080708