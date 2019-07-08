警火速尋回遺失背包 香港翁直讚台灣棒

七旬香港籍何姓老翁（右）隻身來台求學，近日首次到台北旅遊，搭公車時不慎遺失背包，緊急向警方求助，員警立即調閱監視器追查，約半小時就失而復得，讓何姓老翁對台灣警察的熱心服務態度感到窩心，直讚台灣好棒。（台北市警察局文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年7月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）七旬香港籍何姓老翁隻身來台求學，近日首次到台北旅遊，卻在搭公車時不慎遺失背包，緊急向警方求助，員警立即調閱監視器追查，約半小時就失而復得，讓何翁直讚台灣好棒。

台北市警察局文山第一分局今天發布新聞稿表示，轄下指南派出所於3日下午3時許獲報，一名71歲香港籍何翁搭公車時，不慎將背包遺落在車上，趕忙向警方請求協助。

經初步了解，何翁為一圓在台灣生活的夢想，即便高齡71歲仍毅然決然隻身來台求學，一直在嘉義就學的他，這是首次到台北旅遊，不料搭公車到政治大學下車後，才驚覺將背包遺忘在車上，由於背包內有許多重要物品，他一時間不知所措，才趕緊向派出所求助。

警員李佳潔了解事發過程後，火速透過市警局監視器調閱、過濾可能的公車車號，並撥打電話詢問，迅速在半小時內成功連繫上公車駕駛，駕駛也稱已將失物送往公車總站放置。

何翁得知警方在短時間內就順利幫他找回遺失背包，忐忑慌亂的心情隨即平復，並驚訝北市監視器系統建置完善程度，也對台灣警察的熱心服務態度感到窩心，直讚台灣好棒。（編輯：李亨山）1080708