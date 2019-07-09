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前高市議員遭控假契約詐財 台中地院一審判無罪

最新更新：2019/07/09 12:35

（中央社記者蘇木春台中9日電）前高雄市議員林國權被指控設立公司，招募女性業務員與男網友佯稱交往，再慫恿購買婚事服務契約，台中地院法官審理後，認定契約未構成詐欺，今天判處林男等81人無罪，可上訴。

台灣台中地方法院今天發布新聞資料指出，林國權擔任和荔企業公司負責人，推出「和荔樂活契約」產品，性質為婚事服務契約，公司幹部及員工為求達到一定的銷售目標，以未婚或急於想結交女友、想結婚的男士為銷售對象。

公司幹部或員工，先上交友網站尋找銷售對象，佯稱相互交往或轉換公司需要考核業績，促使男網友誤認購買契約後即可獲得交往機會，甚至可以進一步與女員工步入結婚禮堂，而購買一分或數分和荔樂活契約。

但多男網友購買後即與女員工失聯，認為遭詐騙向警方報案，總計有170人購買契約，金額達新台幣3125萬元，台中地檢署偵辦後依詐欺、違反銀行法等罪嫌將林國權等81人起訴。

台中地院法官審理時，查出和荔樂活契約可確實履行，且有10多人已履行，無證據證明契約服務內容、價值與售價顯不相當，或遠高於同類商品、服務的一般市價，而不具對價相當性。

合議庭認為，被告的銷售手法固有不當，但與刑法詐欺罪的施用詐術有別，告訴人均為成年人，具有一定的社會歷練，應具經濟、市場接受度的判斷能力；契約條款中並無與購買者約定給付與本金顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬，也未構成違反銀行法。

台中地院今天判處林國權等81人無罪，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1080709

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