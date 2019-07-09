兩岸網路地下匯兌6年13億 警扣嫌資產3千萬

（中央社記者程啟峰高雄9日電）警方今天宣布偵破網路交易平台經營兩岸地下匯兌，6年來匯兌新台幣13億元，逮捕3人並依刑法沒收新制，聲請扣押犯嫌包括市值2600多萬元的房產等資產，總值約3186萬元。

刑事警察局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）偵五隊月前獲報，有人利用網路平台刊登「支付寶儲值」與代付「淘寶網」交易貨款等業務對外招攬會員吸金洗錢，報請台北地檢署指揮成立專案小組偵辦。

專案小組經連月追查發現，平台會員在網站平台註冊後，即可儲值大陸支付寶點數或代付淘寶網站貨款，涉嫌非法從事兩岸地下通匯，這個網站民國102年迄今匯出金額達13億元，嚴重影響金融秩序。

檢警3日見時成熟搜索李姓夫婦新北市新莊區住處、新店區蔡姓男子住處，以及位於北市信義區網站辦公處所，查扣手機及電腦證物一批。

警方經清查李嫌等人犯罪所得資金流向及其動產不動產，依依刑法沒收新制，向法院聲請扣押犯罪不法所得包括，銀行帳戶新台幣612萬元、新北市新莊區一處房產內，市值2600多萬元，扣押資產總價值3186萬餘元。

警方調查，李男曾從事電子商務，102年起與妻子徐女架設網站並開公司，由徐女擔任董事，並找來蔡男掛名負責人，另請2名員工擔任客服。

需要換匯民眾加入犯嫌網站會員後，將所需換匯或代付金額下單，再匯新台幣至網站提供的銀行戶頭，1小時內會員指定的支付寶帳戶就會入帳，或完成支付淘寶網消費。

警方表示，由於國內新台幣匯人民幣每天有額度上限，李男等人提供較高額度且匯兌迅速，成立至今累計8000多名會員，數十萬筆匯兌，其中金額最高的一筆達93萬元。警方清查不少會員用來支付淘寶網消費，也不排除公司行號藉以洗錢，初估李男等人靠匯差不法所得約3000多萬元。1080709