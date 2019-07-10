子宮外孕奪婦命 疏失醫判刑1年4月定讞

（中央社記者蕭博文台北10日電）婦產科醫師蘇繼鴻被控不察鄭姓女子有子宮外孕明顯徵兆，未進一步檢查處置，導致鄭女錯失治療身亡。最高法院日前依過失致人於死罪，判處蘇男有期徒刑1年4月定讞。

歷審判決認定，懷孕的鄭姓女子民國99年因暈眩、下腹部劇痛，向在新竹市執業的蘇繼鴻求診。蘇男超音波檢查發現鄭女子宮內無胚囊，未進一步安排抽血檢測，即診斷為骨盆腔發炎，開立口服藥。

鄭姓女子返家服用藥物後嘔吐，甚至腹痛無力行走，當晚重回診所就診。蘇繼鴻見女子出現腹部劇痛幾近休克、臉色蒼白、冒冷汗等子宮外孕造成的內出血臨床表徵，僅施打止吐針，囑咐多休息、補充水分即可。

鄭姓女子就診後翌日凌晨，出現尿失禁及昏厥症狀，經送醫急救數日後，仍因右輸卵管子宮外孕破裂造成腹腔出血，最後因腦部缺氧合併多重器官衰竭不治死亡。

蘇繼鴻歷審都被法院認定明知子宮外孕未立即處理將有生命危險，卻在被害人子宮外孕徵狀十分明顯之下，未進一步檢查排除子宮外孕，已違反醫療常規。

一審新竹地方法院依業務過失致死罪判處蘇繼鴻2年徒刑，二審台灣高等法院維持2年徒刑但緩刑5年，須賠償家屬共300萬元；高院更一審也判蘇男2年徒刑、緩刑5年，改賠償家屬共480萬元；高院更二審則認為蘇男犯後不知悔悟，改判1年6月，不得緩刑。

案經上訴，最高法院認為，全案犯罪事實明確，但刑法已刪除業務過失致死條文，審酌蘇男違反注意義務的情節，改依過失致人於死罪，判處蘇男有期徒刑1年4月定讞。（編輯：李亨山）1080710