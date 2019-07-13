郭芷嫣赴警局說明作筆錄 低調不受訪

（中央社記者吳睿騏、吳欣紜桃園13日電）涉嫌在社群軟體群組中表示，要在機師餐點中「加料」的桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣，今天下午前往蘆竹分局製作筆錄，但郭芷嫣不願受訪，僅低調表示謝謝大家關心。

在工會擔任幹部的長榮空服員郭芷嫣，涉嫌在社群軟體群組放話「電爆」罷工落跑者，以及在機師的餐點「加料」，雖然郭芷嫣在臉書聲明是「玩笑話」，但長榮航空已報案，警方也依違反「民用航空法」規定立案調查。

郭芷嫣在律師陪同下前往桃園市警局蘆竹分局偵查隊製作筆錄，原本預計在下午2時抵達的她，提早在將近下午1時到達，又從地下停車場直接搭乘電梯進入辦公室，讓守在分局外的媒體撲了空。

警方製作筆錄的時間從下午1時20分許至3時50分許，穿著白衣黑裙的郭芷嫣看來神情疲憊，也不願發表談話也不接受拍攝，僅透過警方表示由律師代為發言，更一度與媒體展開閃避追逐，最後僅低調表示謝謝大家關心。

中央社記者透過臉書詢問郭芷嫣被長榮航空免職的回應，郭芷嫣稍早回覆「我還好，謝謝你的關心」。

警方9日曾聯繫郭芷嫣，並約定在當天下午4時30分前往蘆竹分局南崁派出所製作筆錄，但郭芷嫣卻臨時以「精神狀況不好」為由取消，同時表示「改天再約」，因此直到今天才到蘆竹分局完成後續手續。（編輯：李錫璋）1080713