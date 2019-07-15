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首頁 / 社會

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

最新更新：2019/07/15 11:36

（中央社記者林長順台北15日電）新北市林姓男子自女兒國小三年級開始，涉嫌性侵、猥褻女兒到國中二年級，高達697次。最高法院今天維持二審認定，依家暴妨害性自主等罪，判決林男有期徒刑20年6月定讞。

判決指出，林男自女兒幼稚園起就和妻子分房睡，與女兒同住一房。女兒國小三年級開始，林男以清潔下體為由性侵女兒。被害人小六時在學校上完健康教育課，知道這樣的行為不對，但林男持續性侵、猥褻女兒。

直到被害人國中二年級，再也受不了，向學校班導師告知此事，全案才曝光，通報新北市家暴中心及警方。新北地檢署偵辦後起訴林男。據法院統計，林男性侵、猥褻女兒總計697次。

林男在法院審理期間否認犯案，辯稱自己不可能對自己小孩做出這種事，並表示如果女兒受到性侵害，不可能到就讀國中二年級下學期時才向外求助。

被害人曾向輔導老師提到，父親很照顧她，她也很愛父親，希望用親情協助父親一起面對、一起解決。被害人原本無意揭露長期遭父親性侵，後來發現溝通沒有用，才向老師求助。

台灣高等法院審理後，認為林男為滿足個人性慾，長期違悖人倫綱常性侵女兒，為社會道德、法理所不容，犯後一再否認犯行，甚且沒有向女兒道歉，依家暴妨害性自主等罪，判處20年6月徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080715

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