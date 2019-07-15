違規資源回收場火災 桃園市府控制火勢並將開罰

桃園市中壢區一處非法資源回收場15日下午發生火災，產生大量濃煙，桃園市消防局緊急派員搶救，幸火勢已獲控制，無人傷亡，桃園市長鄭文燦已要求環保局及相關局處徹查並依法裁處。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市中壢區一處非法資源回收場，今天下午發生火災，回收物燃燒產生的濃煙直竄天際，所幸火勢已獲得控制，桃園市長鄭文燦已要求環保局及相關局處徹查，並依法裁處違規工廠。

桃園市政府消防局表示，下午1時13分許獲報，在中壢區中園路一處未向政府登記的資源回收場發生火警，消防局緊急出動115名消防及義消人員，並派出39輛消防車及3輛救護車前往搶救。

消防局表示，這處資源回收場的業者在戶外存放大量的回收物，下午不知何故導致堆放的回收物起火燃燒，火災產生的大量濃煙，遠在數公里外都清晰可見，所幸火勢在3時20分獲得控制，現場無人傷亡，但詳細的損失及起火原因仍有待調查。

環保局表示，在接獲訊息後，除協調環保署環境技術小組支援，並派出環境監測車，督導業者加強圍堵避免污染擴大。對於資源回收物管理不當產生自燃，將依違反空氣污染防制法規定告發，預計裁罰金額為新台幣10萬元至500萬元罰鍰，環保局也建議附近民眾緊閉門窗或戴上口罩再外出。

人在美國的市長鄭文燦也在臉書（Facebook）表示，資源回收場的火勢已獲得控制，但大量的黑煙與臭味嚴重影響空氣品質，因此已指示依法開罰，由於這家公司並未登記屬違規地下工廠，市府也已要求環保局及相關局處徹查並依法裁處。（編輯：李錫璋）1080715