新竹男大生騎車返家 電纜線絆住摔車身亡

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣明新科技大學林姓男大生，日前從學校結束暑修課程騎車返家，行經竹北市長青路二段鳳岡大橋前，被掉落的電纜線絆住胸口摔車，送醫急救今晨身亡，至於車禍肇因仍待詳細調查。

明新科技大學指出，林姓學生在10日下午車禍，學校教官接獲通報後前往醫院協助、關心。今天清晨，校方接獲林男因受傷嚴重，情況惡化離世，讓人相當不捨。目前，也協助學生家屬辦理學生平安保險理賠，系上師長會向林家致哀，也代表學校提供慰問金。

警方今天表示，當時接獲民眾報案，指出在竹北市長青路二段鳳岡大橋前有電纜線掉落，警方立即到達現場擺放交通錐，不過，當時警員在案發地點對向擺放交通錐，正要過馬路至案發地點，就發生意外。

警方指出，林姓男大生在10日結束暑修課程後，騎機車從學校返家，行經鳳岡大橋前，由於當時天色不佳，林男車速低與一輛貨車並行，疑因視線遭阻，被一旁Ｕ型掉落的電纜線勾到胸口，導致人往後翻摔車，與貨車呈現反方向倒地。

警方調查指出，該電信公司電纜線是採委外維護管理，每月巡視1至2次，案發當下，委外人員並不知情電纜線已經垂下，至於垂下原因是遭人破壞或被風吹落，將再釐清。（編輯：林沂鋒）1080716