淡水住家後院發現二戰未爆彈 軍方載走處理

新北市淡水區一處民宅後院16日下午5時20分發現疑似未爆彈，警消獲報先封鎖現場並疏散住戶，也通報軍方防爆小組處理，晚間軍方將砲彈移出帶離。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市淡水區中正路一戶住家後院發現疑似未爆彈，冒出陣陣白煙及火花，警消不敢大意急劃出警戒區，軍方晚間到場確認二戰期間黃磷彈，初估無爆炸危險，已載回軍營處理。

這枚炮彈今天下午5時20分被發現，疑似因日前大雨沖刷露頭，由於冒出白煙及火花，讓警消不敢大意，疏散附近住戶，同時通報軍方處理。

警消初估這枚砲彈長約30公分、寬約15公分，為確保安全，警消封鎖現場並劃出寬達90公尺的警戒區，不准閒雜人等進入。

軍方晚間約8時到達現場並進行鑑識及評估，初判是一枚二戰期間遺留的黃磷彈，已無爆炸危險，只是黃磷遇熱會自燃，因此才會出現冒煙及火花。

未爆彈經泡水處理已無立即危險，軍方晚間9時多將炮彈挖出，載回軍營處理。（編輯：唐聲揚）1080716