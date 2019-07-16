更多編輯台推薦新聞：
氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警
國際

氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來
國際

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人
運動

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

淡水住家後院發現二戰未爆彈 軍方載走處理

最新更新：2019/07/16 23:16
新北市淡水區一處民宅後院16日下午5時20分發現疑似未爆彈，警消獲報先封鎖現場並疏散住戶，也通報軍方防爆小組處理，晚間軍方將砲彈移出帶離。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月16日
新北市淡水區一處民宅後院16日下午5時20分發現疑似未爆彈，警消獲報先封鎖現場並疏散住戶，也通報軍方防爆小組處理，晚間軍方將砲彈移出帶離。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市淡水區中正路一戶住家後院發現疑似未爆彈，冒出陣陣白煙及火花，警消不敢大意急劃出警戒區，軍方晚間到場確認二戰期間黃磷彈，初估無爆炸危險，已載回軍營處理。

這枚炮彈今天下午5時20分被發現，疑似因日前大雨沖刷露頭，由於冒出白煙及火花，讓警消不敢大意，疏散附近住戶，同時通報軍方處理。

警消初估這枚砲彈長約30公分、寬約15公分，為確保安全，警消封鎖現場並劃出寬達90公尺的警戒區，不准閒雜人等進入。

軍方晚間約8時到達現場並進行鑑識及評估，初判是一枚二戰期間遺留的黃磷彈，已無爆炸危險，只是黃磷遇熱會自燃，因此才會出現冒煙及火花。

未爆彈經泡水處理已無立即危險，軍方晚間9時多將炮彈挖出，載回軍營處理。（編輯：唐聲揚）1080716

新北市淡水區一戶民宅後院16日發現疑似未爆彈，冒出陣陣白煙及火花，軍方晚間到場初判為二戰期間黃磷彈，應無爆炸危險，移出民宅後載回軍營處理。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月16日
新北市淡水區一戶民宅後院16日發現疑似未爆彈，冒出陣陣白煙及火花，軍方晚間到場初判為二戰期間黃磷彈，應無爆炸危險，移出民宅後載回軍營處理。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年7月16日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報