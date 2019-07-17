急產遇下班國道塞車 蘆洲警鳴笛護送助順產

新北市林口區懷孕10個月的32歲許姓婦人，日前因為羊水破，由丈夫開車欲送至台北某診所生產，未料遇上塞車卡在國道，恰巧新北市警察局蘆洲分局巡邏車經過，半小時內安全護送許婦到婦產科診所順產。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年7月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）林口區懷孕10個月的32歲許姓婦人，日前因為羊水破，由丈夫開車送欲至台北某診所生產，未料遇上塞車卡在國道，恰巧新北市警察局蘆洲分局巡邏車經過，順利護送許婦到診所生產。

蘆洲警分局今天表示，32歲許姓婦人懷孕近10個月，12日下午4時許，因為發現羊水破、即將臨盆，隨後通知丈夫載她至北市某診所生產，但因為當時是下班時間，車輛才開上國道一匝道口就被塞在車陣中。

恰巧當時一輛蘆洲警分局警車從旁駛過，許婦的丈夫攔車並向他們求援，蘆洲警分局延平所巡佐黃振組、警員郭子槐、莊家明立刻鳴笛開道，半小時內安全護送許婦到北市中山區某婦產科診所順產。

警方今天受訪時表示，許婦及丈夫很感謝警方協助，當下情況也很緊急，幸好有順利到診所生產，也算是難忘的回憶。（編輯：卞金峰）1080717