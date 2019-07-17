警助尋獲走失24年母親 女完成父親遺願

（中央社記者楊思瑞台南17日電）一名76歲的楊姓婦人24年前在彰化走失，長期由高雄市政府社會局以不明身分安置。台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇比對資料後找到婦人女兒出面指認，女兒直說，終於完成父親遺願。

吳孟宇有警界「尋人高手」美稱，此次是在身分不明系統查得一筆通報資料，指稱高雄市政府社會局有一名被安置的身分不明婦人。婦人被發現的時間、地點不詳，且因沒有攜帶證件、加上精神疾病無法溝通，查無身分。

台南市政府麻豆警分局今天指出，經吳孟宇以約一個月時間、比對上百筆失蹤人口歷史報案紀錄資料後，查得一筆於民國84年在彰化走失的婦人可能吻合。聯繫婦人女兒出面指認後，婦人身分才解開。

警方指出，婦人女兒見到警方提供婦人在安置機構的生活照時，相當肯定照片中的人就是母親，且心情相當激動。原來婦人本名姓楊，84年（當時52歲）因精神疾病走失，不知去向，家人透過報案失蹤人口、尋人啟事等方法都遍尋不著。

警方指出，婦人女兒在7月初會同警方南下前往安置機構，見到母親時情緒激動。除了向警方道謝，還說終於完成父親臨終前的遺願，希望父親別擔心，一定會好好照顧母親。

麻豆警分局分局長楊慶裕表示，在警政和社政共同努力下，讓原本有缺角的家庭可以團聚，有盡孝的機會，沒有遺憾。（編輯：陳俊碩）1080717