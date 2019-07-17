新二代體驗成小移民官 培育人才助接軌國際

（中央社記者黃麗芸、李佳芢台北17日電）為讓孩童增進了解國境及人流安全管理，移民署特別舉辦 「小小移民官參訪體驗活動」，透過模擬活動讓新二代親身體驗移民官的工作內容，培育人才、接軌國際。

移民署今、明兩天舉辦「小小移民官參訪體驗活動」，共分8梯次、開放80個名額，參與活動的新住民親子分別來自美國、越南、中國大陸和台灣，活動獲熱烈響應。

為增加兒童從小對國境及人流安全管理及移民官工作的瞭解，今天活動現場安排讓新住民二代親身體驗抽號碼牌、協助領居留證、辦理自動通關註冊（E-Gate）等關卡。

新二代李欣昱的母親來自越南，她表示，在移民署上班的母親，平時就幫助很多來自越南的外國人翻譯，除覺母親很厲害，自己也深感興趣，才報名參加活動，未來有機會也想擔任移民官。

父親來自美國的新二代雙胞胎莎拉、漢娜雖然年僅6歲，但已是許多廣告的寵兒，今天一現身就成人氣王，兩人先前報名參加活動時，就異口同聲說希望長大後當移民官，並外派到爸爸的故鄉美國為民服務。

移民署長邱豐光致詞表示，台灣歡迎來自世界各國移民，也有多國語言的移民官提供服務，今天看到多國新住民的親子來參加活動，可進一步認識移民署的工作內容、培養世界觀，並與國際接軌，未來進入職場也多一項選擇。

他指出，移民特考設置有外文語言科目，迄今已招收7屆移民官、800餘人，他們在職場表現都很優異，也歡迎新住民加入行列。

邱豐光說，為培育新住民第二代，移民署也規劃新住民子女海外培力計劃、築夢計劃等措施，希望新住民藉語言優勢與國際接軌，成為國家新力量。

曾擔任台灣進入世界衛生大會代表團成員的現任移民官曾潔如是這次活動的隊長及主持人。她表示，希望小朋友透過這次的體驗增加對移民官的認識，未來也可以加入移民署為新住民服務。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，移民特考有設置外國文科目，包括英文、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙、越南文、泰文、印尼文、德文和俄文等11種語言，由於新住民和新二代具母語優勢，在處理服務案件時更便於溝通，且有機會駐外擔任移民秘書，很鼓勵他們報考。（編輯：李亨山）1080717

內政部移民署17日在移民署舉辦「小小移民官參訪體驗活動」，參與者可現場體驗移民官的業務工作，移民署長邱豐光（後左3）表示，透過活動可讓更多小朋友認識移民官的工作，也是未來職業的選擇之一。中央社實習記者房荷庭攝 108年7月17日