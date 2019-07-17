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顏正義散布假消息遭處分 蔡清祥：應嚴守中立

最新更新：2019/07/17 16:56

（中央社記者劉世怡台北17日電）調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳假訊息，調查局昨天決議記大過。法務部長蔡清祥今天說，調查員應嚴守中立，行為時要考慮自己身分職掌，不應做出讓人覺得有偏頗的事情。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，蔡清祥做上述表示。

網路日前流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。顏正義7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班群組，遭人檢舉，又被爆料曾在群組轉傳與同婚立法有關的假訊息。

調查局昨天召開考績會，認為顏正義事發時身為主管（高雄市調查處副處長），應為同仁表率，卻輕率轉傳不實訊息，造成外界質疑他立場偏頗、行政不中立，嚴重斲傷調查局形象，因此決議記大過，將報請局長核准。

蔡清祥表示，他曾任調查局長，希望帶領調查局同仁以國家為中心，要認清自己是執法人員，須公正客觀的執法，並嚴守中立，因此不中立的行為要予以指正，給予應有的懲罰，這是為了要維護調查局的信譽，讓民眾更信任調查局。

蔡清祥指出，知道錯了，就要坦白的改正，而不是找理由在硬凹，呼籲調查員要知道自己的職責所在，行為時要考慮自己的身分及職掌，不應該做出讓人覺得有偏頗的事情。（編輯：李亨山）1080717

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