傳香港示威者尋庇護 移民署：未獲相關申請

媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。移民署19日表示，目前未接獲相關申請案或任何資訊。圖為香港反送中民眾在高鐵站外牆面設置的「連儂牆」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北19日電）媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。移民署今天對此指出，目前未接獲相關申請案或任何資訊，若收到申請案，將與相關機關共同研議辦理。

自由亞洲電台17日報導，7月1日香港「反送中」運動衝擊立法會後，陸續有10多名香港示威者來到台灣，希望尋求庇護，目前正接受NGO團體安置。

對此，內政部移民署今天表示，若有香港居民尋求庇護個案，尊重主管機關大陸委員會權責，會配合相關法律、人權保障、國際慣例等層面進行綜合考量，並妥適處理個案。目前未接獲相關申請案或任何資訊，未來若收到申請，會與相關機關研議辦理。

移民署指出，依香港澳門關係條例等規定，香港澳門居民來台，不論是停留、居留均有申請規範，會依規定審核。

移民署表示，難民法草案目前仍在立法院審議，難民法草案是以外國人或沒有國籍民眾為適用對象，大陸地區人民及香港澳門居民分別適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「香港澳門關係條例」規定。（編輯：戴光育）1080719