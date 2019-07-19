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香港修訂逃犯條例
香港6月先後爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會，其中6月12日包圍立法會的集會演變成警民嚴重衝突。香港行政長官林鄭月娥7月9日表示，逃犯條例修訂草案已壽終正寢，並承認修例工作完全失敗。
香港修訂逃犯條例
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香港修訂逃犯條例1/28

傳香港示威者尋庇護 移民署：未獲相關申請

最新更新：2019/07/19 20:37
媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。移民署19日表示，目前未接獲相關申請案或任何資訊。圖為香港反送中民眾在高鐵站外牆面設置的「連儂牆」。（中央社檔案照片）
媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。移民署19日表示，目前未接獲相關申請案或任何資訊。圖為香港反送中民眾在高鐵站外牆面設置的「連儂牆」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北19日電）媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。移民署今天對此指出，目前未接獲相關申請案或任何資訊，若收到申請案，將與相關機關共同研議辦理。

自由亞洲電台17日報導，7月1日香港「反送中」運動衝擊立法會後，陸續有10多名香港示威者來到台灣，希望尋求庇護，目前正接受NGO團體安置。

對此，內政部移民署今天表示，若有香港居民尋求庇護個案，尊重主管機關大陸委員會權責，會配合相關法律、人權保障、國際慣例等層面進行綜合考量，並妥適處理個案。目前未接獲相關申請案或任何資訊，未來若收到申請，會與相關機關研議辦理。

移民署指出，依香港澳門關係條例等規定，香港澳門居民來台，不論是停留、居留均有申請規範，會依規定審核。

移民署表示，難民法草案目前仍在立法院審議，難民法草案是以外國人或沒有國籍民眾為適用對象，大陸地區人民及香港澳門居民分別適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「香港澳門關係條例」規定。（編輯：戴光育）1080719

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