小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）西南氣流帶來豪雨，屏東縣離島小琉球今天截至中午12時，雨量冠全台達148毫米，早上7時至9時，2個小時雨量近100毫米，馬路多處積水，風景區烏鬼洞階梯更形成「瀑布」。

屏東縣昨天豪雨下在東港、林邊及新園等沿海鄉鎮，時雨量70多毫米，造成3鄉鎮多處積水，也造成台電的電路毀損，有8000多戶停電。

雨勢在晚上稍退後，東港等地區積水也消退，但今天凌晨豪雨又開始連續下，離島的小琉球在早上7時至9時連續豪雨，2個小時雨量近100毫米，中央氣象局資料，至中午12時，雨量148毫米冠全台。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，小琉球是島嶼不會淹水，通常都是雨量過大，水溝宣洩不及外溢到馬路上，只要雨變小，積水馬上流向大海。

上午，有民眾將小統球多條馬路積水照po上臉書「小琉球聯盟」，風景區烏鬼洞的階梯水由上而下灌流，形成「瀑布」景觀，也讓民眾搶拍下來，蔡寶興表示，這在小琉球是正常現象，水一定是由高往低處流，再流向大海。

屏東消防局表示，截至中午，屏東縣並沒有淹水災情傳出。（編輯：林沂鋒）1080720