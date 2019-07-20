更多編輯台推薦新聞：
治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米
早報

早安世界》豪雨轟炸南台灣 高屏累積雨量都破200毫米

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強
運動

影片／周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

最新更新：2019/07/20 13:51
西南氣流帶來豪雨，屏東縣離島小琉球20日截至中午12時，雨量冠全台達148毫米，早上7時至9時，2個小時雨量近100毫米，馬路多處積水。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月20日
西南氣流帶來豪雨，屏東縣離島小琉球20日截至中午12時，雨量冠全台達148毫米，早上7時至9時，2個小時雨量近100毫米，馬路多處積水。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年7月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）西南氣流帶來豪雨，屏東縣離島小琉球今天截至中午12時，雨量冠全台達148毫米，早上7時至9時，2個小時雨量近100毫米，馬路多處積水，風景區烏鬼洞階梯更形成「瀑布」。

屏東縣昨天豪雨下在東港、林邊及新園等沿海鄉鎮，時雨量70多毫米，造成3鄉鎮多處積水，也造成台電的電路毀損，有8000多戶停電。

雨勢在晚上稍退後，東港等地區積水也消退，但今天凌晨豪雨又開始連續下，離島的小琉球在早上7時至9時連續豪雨，2個小時雨量近100毫米，中央氣象局資料，至中午12時，雨量148毫米冠全台。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，小琉球是島嶼不會淹水，通常都是雨量過大，水溝宣洩不及外溢到馬路上，只要雨變小，積水馬上流向大海。

上午，有民眾將小統球多條馬路積水照po上臉書「小琉球聯盟」，風景區烏鬼洞的階梯水由上而下灌流，形成「瀑布」景觀，也讓民眾搶拍下來，蔡寶興表示，這在小琉球是正常現象，水一定是由高往低處流，再流向大海。

屏東消防局表示，截至中午，屏東縣並沒有淹水災情傳出。（編輯：林沂鋒）1080720

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報