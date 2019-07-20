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毒品產地轉移 調查局：金三角產毒種類變多元

最新更新：2019/07/20 15:40

（中央社記者蕭博文台北20日電）調查局最新發布的毒品工作年報指出，泰緬邊境金三角地區過去以生產海洛因而惡名昭彰，但近年成為愷他命、大麻等毒品重要產區，調查局已與各國執法單位展開合作監控。

毒品犯罪防制工作年報提到，以往台灣查獲大宗毒品走私案，毒品均為中國大陸地區生產，但從去年走私案件發現，各類毒品產地有自中國大陸地區轉移至中南半島趨勢，毒品金三角重現，且毒品生產種類趨於多元。

不願具名的緝毒官員進一步指出，金三角過去以生產海洛因為主，但隨著海洛因市場萎縮，近年改生產愷他命、安非他命、大麻，今年東南亞國家屢破毒品案，來源多與金三角有關，顯見金三角製毒能量不容小覷。

調查局則表示，毒品產地轉移可能與中國大陸加重查緝毒品力道有關，而面對產地轉移可能對販毒集團成員、運輸集團運作模式、購毒資金通路帶來的變化，調查局已與各國毒品查緝單位展開合作監控。

報告另指出，過去愷他命產地多在東南亞國家，但從民國106年起，調查局發現歐洲人士以郵包快遞夾藏愷他命毒品來台案例漸多，顯示以往以吸食習慣為劃分依據的毒品分布版圖，已因市場需求及獲利等因素逐漸崩解。

調查局認為，歐洲國家施用愷他命的人口不多，但如今出現愷他命輸出的現象，顯見現今毒品市場區隔已不存在，唯有透過國際合作追查國外幕後集團成員，才能瓦解販毒集團。

報告最後提到，毒品犯罪模式推陳出新，但以毒養毒的投資模式一成不變，因此防制毒品犯罪三大防線包括溯源逮捕集團成員、阻斷洗錢管道、查扣犯罪所得，而唯有透過國際合作，利用三道防線強力夾擊，才能突破查緝國際販毒集團的困境。（編輯：張銘坤）1080720

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