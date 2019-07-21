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雙北大雷雨傳道路積水 氣象局發豪雨特報

最新更新：2019/07/21 17:02
中央氣象局21日下午發布大雷雨即時訊息，提醒台北市、新北市、桃園市、新竹縣慎防劇烈降雨。（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）
中央氣象局21日下午發布大雷雨即時訊息，提醒台北市、新北市、桃園市、新竹縣慎防劇烈降雨。（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）

（中央社網站21日電）中央氣象局今天下午發布大雷雨即時訊息，提醒台北市、新北市、桃園市、新竹縣慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局同時也發布豪雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，新北市及台北市有局部大雨或豪雨，桃園、宜蘭、花蓮及中部以北其他山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

水利署已針對台北市士林區、北投區及新北市三重區、五股區、樹林區發布一級淹水警戒；新北市蘆洲區二級警戒。（編輯：林廷軍）

新北市21日午後下起大雨，五股區工商路等地發生道路積水，警消已派員巡查警戒。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月21日
新北市21日午後下起大雨，五股區工商路等地發生道路積水，警消已派員巡查警戒。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月21日

新北午後大雨 五股部分地區道路積水

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市今天午後下起大雨，五股工商路等地傳出道路積水等災情，警消目前正密切注意各地降雨情形並進行巡查及警戒。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局對部分縣市發布大雨特報，市府已密切注意各地強降雨情形，五股區累積雨量超過40毫米，有民眾在臉書上貼出工商路淹水災情。

警消已經立即派員巡查警戒中，並提醒新北山區民眾注意坍方、落石及溪水暴漲等可能災情。（編輯：翁翠萍）1080721

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