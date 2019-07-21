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北市警反毒 跆拳好手林侃諭拳力扮先鋒

最新更新：2019/07/21 17:56

（中央社記者黃麗芸台北21日電）暑假到來，為加強青年學子的反毒意識，台北市警察局少年警察隊今天特別舉行「拳力反毒」宣導活動，並邀請2017年台北世大運跆拳道個人品勢銀牌得主林侃諭擔任反毒先鋒。

為讓青少年在暑假期間遠離毒品、建立反毒共識，少年警察隊今天在台北市和平籃球館暖身球場舉行「108年暑期青春專案『武動青春 拳力反毒』」犯罪預防宣導活動，由活動代言人林侃諭及台灣TDS飛馬跆拳道示範團進行跆拳道品勢表演，為活動揭開序幕。

台北市警察局局長陳嘉昌致詞表示，警局透過加強與各級機關合作，同步達到「減少需求」與「斷絕供給」的成效，以增進民眾及學生的反毒意識，共同打擊毒品。

林侃諭和台北市政府吉祥物熊讚也一同攜手擔任反毒及預防犯罪宣導的先鋒，她呼籲，青少年千萬不要因為好奇、逃避現實或想緩解壓力，而去嘗試使用毒品，因為這不但會傷害到自己身體，也是會傷害到別人的行為，建議尋找健康方式來紓解情緒。

少年警察隊表示，這次活動以反毒、反暴力為宣導主軸，透過跆拳道品勢錦標賽、表演活動和主題闖關等宣導活動，透過趣味活動學習到相關法令與自我保護觀念，導引青少年參與正當休閒活動，避免出入不當場所，有效預防犯罪，共同營造北市成為優質的成長環境。（編輯：李錫璋）1080721

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