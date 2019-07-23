台北101工人墜樓亡 北市府：未做防墜可罰雇主

（中央社記者梁珮綺、吳柏緯、黃麗芸台北23日電）台北101今晨發生工人墜樓意外，造成一人死亡。台北101稍早指出，發生意外的吊掛洗窗機符合安全規範，會配合警方調查。台北市勞檢處長江明志說，此工人沒有做好防墜措施，可依違反「職業安全衛生法」開罰雇主。

警消今天凌晨3時10分獲報，指101大樓有工人在更換外牆LED燈時，30餘歲李姓工人不慎從6樓墜落到2樓雨遮上，當場身亡。另名40多歲潘姓工人則受困在6樓外平台，隨後於凌晨5時12分協助安全救下，事發原因待後續釐清。

101稍早透過公關表示，發生意外的吊掛洗窗機每年都有進行維護與檢查，最近一次檢查是今年的7月8日，完全符合安全規範。至於為什麼會發生意外，這仍需由警方調查，101也會全力配合。

江明志說，現場有3名工人進行更換外牆LED燈工程，一人在6樓平台負責汰換，一人待在吊籠內，操作吊籠遞送燈具，另一人則負責遞送新的燈具，死者就是吊籠操作手。

他表示，到現場測試後，吊籠沒有故障，初步判斷，李姓工人是因沒有做好防墜措施，如繫好安全帶、勾好安全扣環。

江明志說，按理說，李姓工人不用離開吊籠，只需操作上下，必須探究李姓工人跨出吊籠的動機與原因。

「職業安全衛生法」第6條第1項規定，雇主必須防止機械、設備或器具等引起的危害，要做好必要安全衛生設備及措施，李姓工人未做好防墜措施，江明志說，可依違反職安法開罰雇主，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬以下罰金。（編輯：李亨山、趙蔚蘭）1080723