3男涉與少女性交遺棄致死 二審裁定重開羈押庭

（中央社記者蘇木春台中23日電）何姓男子等人日前疑似與一名台南少女吸毒後發生性關係，期間發現少女突然無生命跡象而遺棄逃逸，檢方聲押何男等人遭駁回提抗告，台中高分院今天撤銷原裁定並發回重開羈押庭。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿，指何姓、莊姓與吳姓男子等3人坦承趁機性交犯行，但並非最輕本刑5年以上有期徒刑，另遺棄致死罪雖為5年以上重罪，但被害人當時是否為無自救能力人，被告是否有遺棄犯意，均未經檢察官說明，台中地院因此駁回檢察官羈押聲請。

台中高分院合議庭認為，被害人遭何姓男子等人帶入飯店走道時，處於深度昏迷，而陷於無自救力狀態，且被害人未成年，被告對於昏迷中的被害人具有扶助義務，但被告等人陸續離開飯店時，並無人通知被害人家屬或告知飯店櫃台人員，任由被害少女獨自一人留在房間內。

法官認為，案件被害人尚須經過解剖鑑定死亡原因，為確保刑事偵查、審判程序進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，何姓男子等3人是否有羈押必要，有再調查審酌餘地，今天裁定將原裁定撤銷，發回台中地院重開羈押庭。

家住台南市的17歲少女本月11日晚間到台中找朋友遊玩，14日凌晨少女被何姓等4名男子帶到一家商務旅館，由何男提供摻有毒品的咖啡包供少女吸食，並輪流與少女發生性關係，期間發現少女突然失去生命跡象，4人見狀逃離旅館，直到隔日房務人員清理時發現報案。

台中地檢署陸續傳喚何姓、莊姓與吳姓男子等3人到案，3人皆坦承與少女發生性關係，檢方認定3人涉犯乘機性交、遺棄致死及違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌向法院聲請羈押。檢方另傳喚賴姓男子到案，他辯稱只在一旁錄影，檢方諭令新台幣3萬元交保。（編輯：翁翠萍）1080723