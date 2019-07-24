走私菸案 蔡清祥：如有必要查扣菸可提前拍賣

國安人員涉走私大量菸品案，法務部長蔡清祥（中）24日表示，針對查扣的菸品，若有必要的話，可在偵查中提早做查扣拍賣。中央社記者蘇木春攝 108年7月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）國安人員涉走私大量菸品案，法務部長蔡清祥今天表示，案件會依法偵辦執行，至於查扣的菸品，如果有必要的話，可以在偵查中提早做查扣拍賣。

國安局人員吳宗憲、張恒嘉涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸品。台北地方法院23日晚間裁定指出，2人涉犯貪污治罪條例等罪，本刑為5年以上重罪，有勾串共犯證人之虞，因此羈押禁見。

蔡清祥今天到台中地方檢察署，參加「查扣變價破億紀念特輯」新書發表暨變價拍賣會，他會後受訪表示，對於私菸案司法應該要依法偵辦，也鼓勵所有的檢警調要依法執行。

對於查扣的菸品，他表示，目前檢調還在處理當中，須有一段時間的偵查程序，如果查扣的物品，為了要保值，可以在偵查中經過核准後予以拍賣，得款將來可以繳納國庫，或是退還給被害人；如果有必要的話，可以在偵查中提早做查扣拍賣。

至於前總統陳水扁計劃27日到台中辦簽書會，蔡清祥指出，台中監獄會依照法律的規定，視陳水扁參加活動的性質，做核准與否的決定。（編輯：戴光育）1080724