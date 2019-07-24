國安局私菸案 黃國昌桃機訪查國賓門動線

時代力量立委黃國昌（前右）24日到桃園機場國賓門附近了解動線，過程巧遇記者，隨即在胸前比出一個「叉叉」手勢，不願接受採訪。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年7月24日

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）時代力量立委黃國昌今天下午到桃園機場國賓門附近瞭解動線。他在巧遇記者時，立刻在胸前比出一個「大叉叉」的手勢，表示不願接受採訪。

調查局日前獲報，指有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，22日中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

黃國昌下午私下前往桃園國際機場，並在桃園機場公司人員陪同下到B9國賓門附近履勘，同時瞭解專機裝卸貨物、拖車拖動貨櫃、行李貨物裝上貨車離開機場的動線。

黃國昌意外被記者巧遇時，立刻在胸前比出一個「大叉叉」的手勢，表示不願接受採訪，隨即在桃機公司人員陪同下離去。

聯合查緝小組在22日下午在國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署指出，國安人員涉嫌走私高達196箱、共9800條菸品。(編輯:孫承武)1080724