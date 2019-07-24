調查局查國安局私菸案 蔡清祥：不是小弟辦大哥

法務部調查局偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，外界形容是「小弟辦大哥」。法務部長蔡清祥24日與媒體茶敘時表示，每個公務機關都有其執掌，調查局依法行事，只要有犯罪，檢調都要依法辦理，沒有所謂小弟辦大哥之說。中央社記者蕭博文攝 108年7月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部調查局偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，有媒體形容是「小弟辦大哥」。法務部長蔡清祥今天對此表示，檢調都是依法辦理，不管對象是誰，沒有所謂的小弟辦大哥之說。

法務部下午舉行媒體茶敘，蔡清祥做上述表示。

國安局人員吳宗憲、張恒嘉涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸品。台北地方法院23日晚間以2人涉犯貪污治罪條例重罪，且有勾串共犯證人之虞，裁定羈押禁見。

媒體報導，調查局的國安情資須匯報給國安局，因此有人形容私菸案是「小弟辦大哥」。蔡清祥對此指出，每個公務機關都有其執掌，調查局依法行事，只要有犯罪，檢調都要依法辦理，不管對象是誰，因此沒有所謂的小弟辦大哥之說。

現場媒體提問，為何該案是交由台北地檢署偵辦，而非案發地的桃園地檢署。對此，蔡清祥解釋，檢察機關依刑事訴訟法規定釐清有無管轄權，而決定是否受理調查機關報請指揮偵辦，他尊重檢察機關針對個案的判斷與處理。

至於檢調是否會擴大偵辦，蔡清祥表示，個案由檢調第一線依法處理，法務部是負責行政業務，必須尊重檢調機關的決定。（編輯：戴光育）1080724