嘉縣消防員繩索救援世界第一 消防局與有榮焉

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣消防局第三大隊隊員葉獻仁、陳建名與高雄市消防局特搜隊員組成高雄繩索救援隊，6月間自費前往比利時參加國際繩索救援競賽，從30隊中脫穎而出奪冠，消防局與有榮焉。

嘉義縣消防局今天表示，今年比利時國際繩索救援競賽邁入第13年，有來自世界各國的30隊伍參賽，6月6日至8日進行賽事，在被視為繩索救援賽的奧林匹克賽事奪冠，實屬不易。

葉獻仁、陳建名分別為第三大隊三和救助分隊、奮起湖分隊隊員，災害種類涉及山域救援及溪谷救援等繩索運用繁多的轄區。兩人因熱愛繩索救援，平時與喜好繩索救援的隊員組成「鬼斧繩工」，常自掏腰包購買個人裝備自主訓練，並在休假日進行攀登和垂降等訓練，是興趣，也是磨練救災救難技藝。

葉獻仁說，兩人自費前往比利時比賽，有助提升消防局對於人命救助工作重視及推廣，如去年9月9日多林森鐵第37及38號隧道間墜谷事件，就和陳建名運用自身所學繩索技能順利搶救受困民眾。

嘉義縣消防局長呂清海表示，繩索救援是一項專精技能，除了要精熟繩索打結和吊掛等技巧，更要在模擬的高架橋、隧道、懸崖等地形進行下降及攀登救援，這些繩索救災救難高手常被稱為「蜘蛛人」。

呂清海指出，葉獻仁、陳建名在國際繩索賽事中，分工合作，發揮團隊精神，最後還能奪得冠軍，除了敬佩兩人的敬業精神，也彰顯台灣防救災實力不輸世界各國。（編輯：翁翠萍）1080724