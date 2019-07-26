男酒駕撞死人賠900萬元 判刑3年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北26日電）男子莊豐銘酒駕撞死騎士，賠償家屬900萬元，一審以犯罪情狀顯可憫恕為由減刑，判刑2年並緩刑5年；更一審認為無顯可憫恕之處，改判3年10月，最高法院駁回上訴定讞。

民國105年8月間，在中國工作的莊豐銘返台與朋友聚餐，喝酒後開車上路，途經苗栗縣縣道140線與縣道121線交岔路口時冒然左轉撞上郭姓騎士，導致郭男送醫不治。莊男肇事後，逃逸回家休息。

一審苗栗地方法院審酌莊豐銘賠償新台幣900萬元、犯後態度良好，與面對民事賠償態度消極、未盡力依約履行的酒駕致死行為人顯屬不同，在客觀上足以引起一般同情，依刑法第59條規定酌量減刑。

一審另考量莊豐銘漠視酒後不得駕車的禁令，導致正值青年、尚待展開美好人生的被害人死亡，被害人父母終身承受失去愛子、難以金錢彌補的傷痛，依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪判刑2年，緩刑5年。

案經上訴，台灣高等法院台中分院二審認為，莊豐銘積極和解，部分原因是為了早日解除限制出境，而一審認定莊男情堪憫恕，無異使經濟能力較佳者，在恣意酒駕致人死傷後，得以高額賠償而遁逃重刑處罰，如此結果，對頓失親人、哀痛逾恆的被害人家屬，情何以堪？

二審認為，莊豐銘犯罪情狀並無顯可憫恕之處，改判有期徒刑3年10月。

莊豐銘不服提起上訴，案經最高法院發回更審，台中高分院更一審仍判處有期徒刑3年10月。

最高法院日前駁回莊豐銘對更一審判決的上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1080726