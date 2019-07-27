連儂牆遭人破壞 反送中人士指向愛國同心會

（中央社記者劉建邦台北27日電）聲援「反送中」運動年輕人今天在西門町真善美劇院前自辦活動，並在附近鐵柱設「連儂牆」，卻遭破壞。警方查出，有一名男子撕毀留言板文件。

貼滿便利貼「連儂牆」是香港「反送中」運動的重要象徵，有網友昨晚在台北市公館地下道架設「連儂牆」，引起不少路人駐足留言，因活動未申請，2小時後遭台北市政府拆除。

今天下午則有聲援「反送中」的年輕人前往西門町真善美劇院前廣場自辦活動，並在附近鐵柱設「連儂牆」。台北市警方則接獲民眾詢問，該活動是否經過申請，員警確認未申請後，派員前往勸說。警方指出，舉辦活動的相關人員也配合離開現場。

警方表示，愛國同心會在活動舉辦時也到場，過程中，有民眾反映設置在活動周邊的「連儂牆」疑遭人破壞，初步了解，有一名男子因不滿活動，前往撕毀「連儂牆」上的便利貼。

警方為確保民眾安全，已持續派員在旁守望。

香港邊城青年的臉書粉絲專頁則發文指出，中華愛國同心會派人前往西門町毀壞「連儂牆」，警察也到場關心，但同心會卻一直鬧到下午3時許，才願意離開，設置在西門町「連儂牆」也被警察勸說放置其他地點。（編輯：張銘坤）1080727