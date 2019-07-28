藝人髮型師搭車掉手機 警神救援防洩照

陳姓男子（左）經常擔任藝人的髮型設計師，日前搭計程車時不慎遺失手機，擔心手機存放的工作照遭非法利用，便報警協尋，經員警林庭緯（右）抽絲剝繭，成功在計程車後座縫隙中找到。（台北市中正一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年7月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）陳姓男子經常擔任眾多藝人的髮型設計師，日前搭計程車時不慎遺失手機，擔憂其內存放的工作照遭非法利用，便報警協尋，經員警抽絲剝繭協尋，兩天後在計程車後座縫隙中找到。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，轄下忠孝西路派出所員警林庭緯17日受理陳姓男子備案，陳男在15日晚間搭計程車返家，隔天才發現不慎將手機遺落車上，因他常為知名影星、樂團擔任髮型設計師，手機內存放許多工作用資料及相片，擔憂遭人不法利用，請求警方協尋。

林庭緯隨即透過陳男所提供的相關線索，包括是搭乘知名計程車車隊車輛，且搭車過程中曾傳位置訊息給女友，便透過其上車地點及位置訊息等資訊，分析研判計程車在事發當晚的可能行車路線。

經交叉比對後，林庭緯循線找到陳男可能搭乘的計程車，透過計程車交通系統聯繫司機協尋遺失手機，成功於2天後在計程車後座縫隙找到陳男所遺失的手機。

中正一分局表示，陳男原不敢抱太大期望可尋回手機，獲知好消息時欣喜萬分，對於林庭緯的耐心及專業判斷協尋，直呼員警是「神救援」及感謝。（編輯：方沛清）1080728