婦抱襁褓嬰求助 女警伸援自購奶粉相贈

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）基隆市39歲陳姓婦人因經濟狀況不佳沒錢買奶粉，日前抱著未滿週歲的女兒向警方求助，女警二話不說自掏腰購買奶粉幫助陳婦度過難關，陳婦離去前感動落淚，不斷向員警道謝。

警方今天表示，陳姓婦人28日晚間6時許抱著約8個月大女兒在基隆市警察局第二分局信義派出所門口徘徊，不斷向派出所內觀望，值班員警蘇冠宇及實習生黃宏宇見狀立刻上前關心。

陳婦起初似乎有難言之隱，經員警耐心詢問後，陳婦才娓娓道出難處，原來陳婦平日從事包裝臨時工，每月收入僅1萬5000元，扣掉在外租屋每月要6000元等支出，加上丈夫已離家，偶爾返家時不但沒拿錢回來甚至開口要錢。

陳婦向員警表示，薪資還有3天才會發放，女兒因飢餓難耐不停哭鬧，家裡已無奶粉可沖泡餵養，不得已才會到派出所請求警方幫忙。

女警朱玟樺及實習生陳姝羽立刻至藥局自掏腰包購買奶粉供女嬰食用，陳婦收到奶粉後感動不已，警方並提供車資讓母女倆搭車返家，陳婦搭車離去前感動落淚，一再對警方道謝。

警方也立即通報基隆市政府社會局介入，並代為向張榮發基金會申請急難救助補助金，幫助陳姓母女在這段空窗期能及時獲得援助。（編輯：李錫璋）1080731