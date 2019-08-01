海巡南方澳查獲16.7萬包私菸 市值逾8百萬

（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）海巡署昨天晚間在南方澳漁港破獲漁船涉嫌走私香菸，共查獲340箱私菸，總計16萬7000包，市值約新台幣835萬元，訊後將3人函送宜蘭縣政府裁罰。

海巡署偵防分署屏東查緝隊日前接獲情資，北部地區有私梟將走私未稅菸品入境，海巡署第一（宜蘭）及第八（屏東）巡防區統合偵防分署屏東、宜蘭查緝隊等單位組成專案小組全力查緝。

專案小組案經數月清查相關船籍資料，鎖定「協滿26號」漁船涉嫌重大，立即展開部署，昨天晚間10時許待「協滿26號」進入宜蘭縣南方澳漁港，準備載運存放在「金長豐號」和「金宏漁166號」2 艘漁船上的私菸時立刻上前查緝。

經實施搜索後，專案小組在「金宏漁166號」查獲94箱，「金長豐號」則有240箱，均以黑色防水塑膠袋包裝私菸共334箱，經拆封清點後，有紅金龍、國際金橋、金橋紅七5號及金橋紅七8號等4種自創品牌私菸共16萬7000包。

專案小組並通知「金宏漁166號」船主王姓男子等人到案說明，訊後依菸酒管理法，將王男等共3人函送宜蘭縣政府裁罰，依法可處查獲物查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以新台幣600萬元為限。（編輯：張銘坤）1080801