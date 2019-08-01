私菸案專案小組增加新血 提供法律意見

（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署除加緊偵辦菸品走私案外，為釐清案件的法律適用，專案小組增加有法律專長的主任檢察官陳玉萍，提供法律見解，使專案小組擴大到3名主任檢察官，是近20年首見。

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案邁入第11天，檢調大規模搜索、約談行動即將告一段落，目前已有國安局人員吳宗憲、張恒嘉、華航空品處小組長黃川禎、押車官、司機等11人被列為被告。其中，吳宗憲、張恒嘉被檢方聲押禁見獲准。

北檢目前由主任檢察官陳淑雲、王鑫健與黃偉等6名檢察官，並率領「偵十組」檢察事務官共10人，組成專案小組偵辦，並分成「國安局」、「華航」兩大區塊，兵分2路進行偵訊動作。

調查局新北市調處22日晚間報請北檢指揮時，以貪污治罪條例「以公用運輸工具裝載漏稅物品」、「非主管或監督事務圖利罪」等罪嫌，將案件報請北檢指揮，但法條適用在法界引起爭議。

多名資深檢察官表示，辦案近20年，沒辦過「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」，也很少聽過這類案件；另根據司法院判決查詢系統，僅能查到個位數案件。未來私菸案若以此論罪進入審判，法庭攻防將相對複雜。

為鞏固本案法律見解，北檢另指派有法律專長的主任檢察官陳玉萍加入專案小組。司法官訓練所第41期結業的陳玉萍，曾辦偵辦桃園八德合宜住宅弊案、前立委羅福助濫墾案，她調法務部辦事時，負責刑法、死刑等法律政策。

陳玉萍加入偵辦後，使得專案小組擴大到3名主任檢察官，是近20年首見。檢察總長江惠民指示本案應儘速、公正、透明。北檢希望藉由擴大專案小組規模及專業，儘速讓案情真相大白。

陳玉萍本週起參與專案小組的密集訊問程序，並過濾筆錄及卷證，釐清被告的主觀犯意，以及買受人、華航承辦人員是否涉及違法及適用法律。全案將待還原事實後，進行法律見解認定。（編輯：李亨山）1080801