散布民進黨初選假訊息 男子送裁處

（中央社記者林長順台北5日電）台南市歐姓男子今年4月間在LINE群組散布「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」假訊息，調查局日前約談歐男到案，訊後函送台南市警察局依權責裁處。

調查局今天表示，歐男於今年4月20日在社群媒體LINE群組散布假訊息，內容約略為「我今晚接到一通百分之百可靠消息，就是台北市某人正尋覓信任度夠的黨工及其友人肯留下電話號碼並接到電話說唯一支持蔡英文競選總統，每組30人分布很廣，預計30組。民調公司年輕人就專打這900人電話，當然蔡英文民調鐵定贏過賴清德，這消息正確無誤」。

調查局指出，為確保國家安全及民主體制公平運作，防止惡意訊息擾亂社會秩序，在維護言論自由前提下，於5月15日發掘偵辦本案，並於日前通知歐男到案說明，訊後以違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，函送台南市警察局依權責裁處。

調查局提醒民眾，在非選舉期間散布不實言論，雖僅涉觸犯社會秩序維護法，若中央選舉委員公告為公職人員候選人及總統、副總統候選人後，即可能涉犯公職人員選舉罷免法第104條及總統、副總統選舉罷免法第90條意圖使人當選或不當選規定，請民眾留意，切勿觸法。（編輯：張銘坤）1080805