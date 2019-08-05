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首頁 / 社會

便利貼弄瞎測速照相機 未達毀損改判無罪

最新更新：2019/08/05 12:16
闕姓計程車司機不滿超速被拍，以長木棍貼上便利貼「弄瞎」5台固定式測速照相機，一審遭基隆地院簡易庭判刑2個月，闕男上訴後，二審認定測速照相機未達毀損，改判無罪。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月5日
闕姓計程車司機不滿超速被拍，以長木棍貼上便利貼「弄瞎」5台固定式測速照相機，一審遭基隆地院簡易庭判刑2個月，闕男上訴後，二審認定測速照相機未達毀損，改判無罪。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）闕姓計程車司機不滿超速被拍，以長木棍貼上便利貼「弄瞎」5台固定式測速照相機，一審遭基隆地院簡易庭判刑2個月，闕男上訴後，二審認定測速照相機未達毀損，改判無罪。

判決書指出，闕男因先前開車行經基隆市七堵區明德三路附近時，遭測速照相機拍到違規而心生不滿，去年11月5日凌晨3時許，開車到基隆市明德三路、明德二路、台5線20.5公里和光明路等共5處測速照相機設置處，以一根長柄木棍，將黃色便利貼黏貼在鏡頭上，因測速照相機鏡頭遭遮蔽，導致無法判讀舉發。

警方訊後依妨害公務罪將闕男函送法辦，基隆地檢署偵查後，依損壞公務員職務上掌管物品罪，向法院聲請簡易判決，法院審酌闕男犯後坦承犯行，態度尚可，判闕男有期徒刑2個月。

闕男不服提起上訴，合議庭認定闕男行為顯然未對測速照相機造成物理性破壞，難以構成「毀棄」或「損壞」，雖然導致測速照相機「暫時」喪失效用，但只要把便利貼撕下即可輕易恢復，難以構成「致令不堪用」要件，因而改判無罪，全案可上訴。（編輯：屈享平）1080805

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