持刀砍傷KTV業者與員工 男子殺人未遂被起訴

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市男子吳進豐今年5月間到東勢區一家KTV飲酒，期間滋事不滿被盧姓老闆娘與員工勸阻，返家後持鐮刀重回KTV砍傷盧婦與賴姓員工，檢方今天依殺人未遂等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，男子吳進豐民國108年5月28日晚間7時多，與張姓、李姓友人前往台中市東勢區一家KTV飲酒，因吳男等人在包廂內滋事，負責人盧姓婦人與其他員工上前勸阻後，吳男便先行離去。

吳男返家後心生不滿，取出一把鋁柄鐮刀，同日晚間9時多返回KTV，一進到店內就持鐮刀朝賴姓員工頭部揮砍，接著再向一旁盧婦猛力揮砍，見盧婦倒臥沙發上，仍不斷朝盧婦腹部揮砍，並咆嘯稱「給你死」等語。

賴男趁隙逃到店外求救，其他顧客則逃進包廂躲藏，吳男在店外的張姓友人，見到KTV賴姓員工逃出求救，趕緊衝入店內將吳男拉走，吳男將店內監視器拔走後，再酒後駕駛轎車逃逸，徐姓KTV員工則陪同警方在後方追捕。

吳男逃逸至東勢區正五街將車輛停在路旁，徐男也停在後方大聲喊叫勸吳男下車，但吳男不願下車還倒車衝撞徐男的車輛，經警方上前破窗制伏吳男，並在車內搜出作案用鐮刀，並在座椅下搜出菜刀、水果刀等刀械，吳男經呼氣酒測值達0.48毫克。

盧婦與賴男經送醫後撿回一命，分別受有開放性骨折、多處肌腱斷裂、切割傷與神經受損等傷害。台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面、診斷證明等證據，今天依殺人未遂、毀損、公共危險等罪嫌將吳男起訴。（編輯：翁翠萍）1080805