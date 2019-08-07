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菲姐開餐廳 丁洋機請求返還借款千萬敗訴

最新更新：2019/08/07 14:01

（中央社記者劉世怡台北7日電）烹飪節目主持人「菲姐」甘玉惠與同居人丁洋機鬧翻，丁洋機打官司指菲姐公司要開義大利餐廳，他出資借款1125萬餘元，興訟請求還錢。高院今天認定丁洋機舉證不足，判他敗訴。

依據歷審判決指出，菲姐與丁洋機原本合開冠彣公司，代理義大利鍋具，後來雙方鬧翻，不惜對簿公堂。

丁洋機提告主張，菲姐有限公司負責人甘玉惠在民國101年1月間為開設經營「菲姐義大利餐廳」向他借款，他以自己或冠彣公司名義，多次交付共計新台幣1125萬1751元。兩造未約定清償期，興訟請求菲姐有限公司返還款項。

一審判丁洋機敗訴，丁洋機不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理，今天仍判丁洋機敗訴，還可上訴。

二審審理認為，丁洋機所舉證的估價單、請款、存款憑條等，充其量僅能證明有金錢的匯付、存付，但金錢給付原因多，參照甘玉惠出庭陳述，她負責表演開課行銷，丁洋機負責公司行政及財務管理，不能排除丁洋機是因為經手處理菲姐有限公司的行政及財務，而持有這些證據，丁洋機舉證不足以證明兩造間有消費借貸意思。

二審指出，丁洋機與甘玉惠原本是男女朋友，且有多年金錢往來及商業上合作關係，本件不足以排除丁洋機、冠彣公司與甘玉惠、菲姐有限公司之間有實質合作關係，以及丁洋機經手處理菲姐有限公司行政及財務的可能。（編輯：李錫璋）1080807

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