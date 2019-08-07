高市診所涉賣管制安眠藥 醫師8萬元交保

（中央社記者程啟峰高雄7日電）「佐沛眠」具成癮性被列管為第四級毒品，檢警日前查獲高市一家診所龔姓醫師涉嫌在診所販售含「佐沛眠」成分安眠藥，4年疑有數千顆管制藥品外流，檢方訊後諭知以8萬元交保。

高雄市衛生局去年11月至該診所進行管制藥品專案稽查，抽查病歷資料時察覺，診所對部分病患用藥與病患病症不符，十分可疑，於是通報檢警調查。橋頭地檢署據報後會同高市警方、衛生局組成專案小組積極偵辦，5日見時機成熟，持票前往搜索。

專案小組當場查扣病歷、藥本、藥品樣本等，並傳喚龔姓醫師等人等到案，訊後認為龔姓醫師涉嫌販賣第四級毒品，諭知新台幣8萬元交保，其餘請回。

專案小組調查，龔姓醫師疑從2015年起在診所非法販售含「佐沛眠」（Zolpidem）成分安眠藥，濫開處方供患者自費購買，4年來疑有數千顆管制藥品外流。

高市衛生局指出，佐沛眠有鎮靜安眠效果，因具成癮性、幻覺等副作用，被列管為第四級毒品，含佐沛眠成分的安眠業藥也被列管為第四級管制藥品。依衛生署管制藥品條例、醫師法相關規定，管制藥品須在醫師處方下才得以開立，且醫師須秉持醫療專業，依病患病情實際需求合理開立管制藥品，不得在合理範圍外讓病患自費購買。（編輯：謝雅竹）1080807