颱風利奇馬海警發布 籲做好防颱準備

颱風利奇馬逼近，中央氣象局7日下午發出海上颱風警報。中央災害應變中心已二級開設；台北市消防局也完成各項防颱整備（圖）。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）颱風利奇馬逼近，中央氣象局今天下午5時30分發出海上颱風警報。中央災害應變中心已二級開設；台北市消防局也完成各項防颱整備，並呼籲民眾要嚴加防範、做好防颱準備。

氣象局今天下午5時30分已針對颱風利奇馬發出海上颱風警報，若按目前行進路徑及速度，預計明天白天將針對宜蘭及北部地區發出陸上颱風警報。

為因應颱風襲台，中央災害應變中心今天已完成二級開設，並進行相關工作會報暨情資研判會議。

北市消也發布新聞稿表示，研判颱風利奇馬對北市影響最顯著時段為8日晚間至9日上午，目前已完成各項防颱整備，以因應各種防救災作為；同時，呼籲民眾嚴加防範，做好防颱準備。

若要了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，北市消指出，市民可上台北市防災資訊網查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」和加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時資訊。

此外，颱風期間若需緊急援助時，可撥打「1999」「119」或「110」電話報案，請求相關協助。（編輯：李亨山）1080807