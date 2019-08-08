東部海域地震規模6 宜蘭傳零星災情

宜蘭外海8日發生芮氏規模6地震，縣內大型超商因劇烈搖晃，架上許多物品掉落。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年8月8日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭外海今天發生芮氏規模6地震。據相關單位巡查，壯圍鄉一度約有770戶停電，已恢復供電，台9線115.8公里處東澳段有零星落石，公路總局已清除完畢。

根據中央氣象局地震測報中心地震報告，今天清晨5時28分，宜蘭外海發生芮氏規模6地震，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭南澳武塔，高達6級。

宜蘭縣消防局表示，壯圍鄉縣民大道一段535巷66弄附近一帶，因地震一度造成約770戶停電，清晨6時20分已恢復供電。初判原因為地震造成避雷器搖晃倒下，造成短路停電。

交通部公路總局表示，台9線115.8公里處東澳段因地震發生零星落石，地震發生後當地一度單線雙向管制通行，經派員清除落石後已在上午約7時20分恢復正常通行。

蘇花改工程處長邵厚潔告訴中央社記者，蘇花改位在南澳鄉的工地經巡查後，一切正常。

此外，礁溪跑馬古道的聯外道路也有落石，警方已封鎖現場，等待有關單位清除。1080808