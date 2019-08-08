更多編輯台推薦新聞：
影片／香港民眾入夜揮舞觀星筆 聲援被捕學生會長
兩岸

影片／香港民眾入夜揮舞觀星筆 聲援被捕學生會長

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

專題／莫拉克風災10週年 青年返鄉重建創生新漁村
地方

專題／莫拉克風災10週年 青年返鄉重建創生新漁村

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
宜蘭外海6.0地震
宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣6級，台北市等地區也有4級震度。
宜蘭外海6.0地震
新聞專題
宜蘭外海6.0地震3/11

東部海域地震規模6 宜蘭傳零星災情

最新更新：2019/08/08 08:51
宜蘭外海8日發生芮氏規模6地震，縣內大型超商因劇烈搖晃，架上許多物品掉落。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年8月8日
宜蘭外海8日發生芮氏規模6地震，縣內大型超商因劇烈搖晃，架上許多物品掉落。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年8月8日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭外海今天發生芮氏規模6地震。據相關單位巡查，壯圍鄉一度約有770戶停電，已恢復供電，台9線115.8公里處東澳段有零星落石，公路總局已清除完畢。

根據中央氣象局地震測報中心地震報告，今天清晨5時28分，宜蘭外海發生芮氏規模6地震，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭南澳武塔，高達6級。

宜蘭縣消防局表示，壯圍鄉縣民大道一段535巷66弄附近一帶，因地震一度造成約770戶停電，清晨6時20分已恢復供電。初判原因為地震造成避雷器搖晃倒下，造成短路停電。

交通部公路總局表示，台9線115.8公里處東澳段因地震發生零星落石，地震發生後當地一度單線雙向管制通行，經派員清除落石後已在上午約7時20分恢復正常通行。

蘇花改工程處長邵厚潔告訴中央社記者，蘇花改位在南澳鄉的工地經巡查後，一切正常。

此外，礁溪跑馬古道的聯外道路也有落石，警方已封鎖現場，等待有關單位清除。1080808

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報