疑因宜蘭地震影響 台中天然氣外洩路面隆起

台中市政府消防局8日上午5時30分接獲民眾報案指出，南區高院路和南平路口，今天凌晨宜蘭外海地震發生後，自來水與天然氣管線破裂造成外洩，路面隆起。消防人員持續在現場灑水警戒。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市南區高院路和南平路口，今天凌晨宜蘭外海地震發生後，自來水與天然氣管線破裂造成外洩，路面隆起。消防局獲報到場警戒，天然氣部分經搶修已無安全顧慮。

根據中央氣象局地震測報中心地震報告，今天清晨5時28分，宜蘭外海發生芮氏規模6地震，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭南澳武塔，高達6級。

台中市政府消防局表示，今天上午5時30分接獲民眾報案指出，南區高院路和南平路口，在地震發生後路口疑似有瓦斯外洩味道，派遣消防局第七大隊、勤工分隊，出動各式救災車共4輛、人員17人前往處理。

消防人員表示，到場檢視發現2處路面隆起，高度約10公分、3平方公尺，經使用瓦斯偵測器檢測瓦斯濃度為2PPM，路面漏水疑似自來水管線破裂，災害總面積約40平方公尺。

消防局轉報自來水公司與天然氣公司，經自來水公司搶修人員到場，初步關閉漏水管段；瓦斯公司搶修人員到場表示，因瓦斯管線是使用塑膠管非鐵管，因此無閥門可關閉瓦斯，消防人員持續在現場灑水警戒。

今天上午8時24分，經瓦斯公司搶修人員更換管線完畢，檢測後確認已無洩漏，現場無安全顧慮；自來水管線則待自來水公司進步一開挖修復。（編輯：黃世雅）1080808