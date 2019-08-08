宜蘭強震 民眾被嚇醒：好像九二一大地震

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭外海今天發生芮氏規模6地震，嚇醒不少當時還在睡覺中的民眾，所幸沒有重大災情；由於有感搖晃時間持續10多秒，不少民眾說，好像20年前的九二一大地震。

今天清晨5時28分，許多民眾被地鳴聲與屋內門窗強烈搖晃聲中喚醒，得知是地震後，有人躺在床上祈禱搖晃趕緊停止，也有民眾立即起床。

宜蘭縣長林姿妙說，她在清晨就被這起地震嚇醒，一起床後立即通知縣府一級主管關注可能災情；清晨6時許，行政院長蘇貞昌也來電向她詢問宜蘭情況，縣府很感謝中央關心。

宜蘭一家24小時營業的大型超商，在地震發生時有民眾在購物，民眾見到店內架上許多瓶瓶罐罐被搖落、散落一地之後，紛紛跑出店外避難。

國立蘭陽女子高級中學教室也有天花板因地震脫落、毀損，還砸毀下方學生座位，幸好當時不是上課時間。清晨就被嚇醒的學生到學校見到教室模樣後，還是心有餘悸。校方除避免學生們在損壞的天花板下上課之外，也已請廠商到校維修。

台鐵宜蘭到南澳路段，因地震震度達5級，一度停駛，影響不少通勤族，當時只能呆坐在月台椅子上等待恢復行駛，所幸東正線及西正線，分別在上午7時15分及上午8時，恢復正常行駛。

羅東一家水電行也因地震，店內許多燈泡等掉落。業者說，平安要緊，損失還好，只是擔心餘震再來。（編輯：李錫璋）1080808