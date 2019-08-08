北水局緊急應變小組二級開設 協調穩定供水

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）隨著氣象局發布利奇馬颱風海上陸上颱風警報，以及今天清晨地震影響，北區水資源局上午提升緊急應變小組為二級開設，初步檢查各項設施未受地震影響，水庫防洪操作維持正常。

北水局發布新聞稿表示，中央氣象局在上午8時30分發布利奇馬颱風海上陸上颱風警報，預計今明2天，北部地區都將受到颱風影響，再加上清晨5時30分發生在宜蘭外海規模6的地震，北水局已提升緊急應變小組為二級開設，並建立跨單位協調及備援水源因應以穩定供水。

北水局長江明郎表示，早上的地震在寶二水庫及羅東堰測得4級震度，石門水庫及榮華壩為3級震度，都在設計震度以下，且設施監測及營運操作資料未出現異常變化，工程人員進行現場安全檢測及測量，未發現有水庫設施受損狀況，研判防洪操作不受影響。

江明郎表示，石門水庫自5日晚間6時起，就以滿載發電、開啟排砂隧道等方式進行調節性放水，截至今天上午10時，水庫水位為241.36公尺，蓄水量約84.9%，已控留約3000萬立方公尺防洪空間，後續將持續監測氣象資料及降雨變化，適時進行調節性放水因應。（編輯：李錫璋）1080808