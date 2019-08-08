性侵女學生未遂 行政學補教師判3年2月定讞

（中央社記者蕭博文台北8日電）行政學補教老師宋吉德藉故邀約女學生飲酒後，帶往飯店性侵未遂，二審依強制性交未遂罪判處宋男3年2月徒刑。宋男以量刑過重等理由提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。

依歷審判決指出，宋吉德以宋文為化名，在高雄市一家公職補習班擔任行政學老師；被害女子為宋吉德學生，一心想考取公職，宋吉德便以介紹已考取公職的優秀學姐給女學生認識為由，邀約女學生到居酒屋餐敘。

民國105年10月間，女學生因認為宋吉德是會照顧學生的好老師，不疑有他赴約，與宋吉德、另名刑事法老師等人用餐，但宋吉德口中的學姐始終未到場，宋吉德面對女學生詢問也僅含糊虛應。

宋吉德提議轉往酒吧續攤，還說女學生可以繼續向刑事法老師請教問題，女學生因此答應。女學生在酒吧飲用調酒，因時間已晚出現疲態，宋吉德便以護送女學生返家為由，將女學生帶往飯店意圖性侵，所幸女學生堅決抵抗而未得逞。

女學生離開飯店房間後，在電梯內情緒激動搥打電梯，隨後請飯店人員幫忙叫車，還趴在櫃台哭泣，另傳訊給刑事法老師，表示「老師，我逃出來了，我打算再也不上宋文老師的課」、「你們都不是好人」、「我只是一個簡單的女生」、「我不做這種事」。

女學生天亮後傳訊給宋吉德質疑「你為什麼要脫我衣服又毛手毛腳？」，宋男回覆「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力。」女學生隨即向警方報案。

一審高雄地方法院判處宋吉德3年2月徒刑，案經上訴，二審台灣高等法院高雄分院認為，宋男利用補習班老師的權威性及女學生求榜心切，以介紹學姐給被害人認識的惡劣預謀手法傷害女學生身心，犯罪事證明確。

二審認為，一審判處宋吉德有期徒刑3年2月適當，維持原判。宋吉德上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1080808